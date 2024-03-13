закрыть
13 марта 2024, среда, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стала известна дата суда над музыкантами Nizkiz

  • 13.03.2024, 11:17
  • 1,270
Стала известна дата суда над музыкантами Nizkiz

Артистам вменяется «народная» статья 342.

Задержанных музыкантов группы Nizkiz начнут судить 19 марта. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».

Артистам вменяется «народная» статья 342. Их обвиняют в участии в протестах в 2020 году. Дело будет рассматриваться в суде Октябрьского района Минска судьей Еленой Живицей.

Музыканты были задержаны утром 5 января. На следующий день пропагандисты из государственного телевидения сообщили об этом и выставили в своих соцсетях кадры задержания. Сначала их судили по административным статьям, а позже перевели в СИЗО в рамках уголовного дела. Правозащитники признали музыкантов политзаключенными.

Nizkiz — рок-группа из Могилева. Основана в 2008 году. Репертуар состоит из авторских песен на русском и белорусском языках. Группа была постоянным гостем на крупных фестивалях в Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов