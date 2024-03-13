Стала известна дата суда над музыкантами Nizkiz 13.03.2024, 11:17

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Артистам вменяется «народная» статья 342.

Задержанных музыкантов группы Nizkiz начнут судить 19 марта. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна».

Артистам вменяется «народная» статья 342. Их обвиняют в участии в протестах в 2020 году. Дело будет рассматриваться в суде Октябрьского района Минска судьей Еленой Живицей.

Музыканты были задержаны утром 5 января. На следующий день пропагандисты из государственного телевидения сообщили об этом и выставили в своих соцсетях кадры задержания. Сначала их судили по административным статьям, а позже перевели в СИЗО в рамках уголовного дела. Правозащитники признали музыкантов политзаключенными.

Nizkiz — рок-группа из Могилева. Основана в 2008 году. Репертуар состоит из авторских песен на русском и белорусском языках. Группа была постоянным гостем на крупных фестивалях в Беларуси.