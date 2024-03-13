Эксперт: Российская армия увязает на Авдеевском направлении 2 13.03.2024, 11:20

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На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои.

Они сосредоточены в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка, Бердычи Донецкой области. Тем не менее, уже можно констатировать, что российская армия увязает на данном направлении. Стремительного наступления, на которое рассчитывали захватчики, не произошло. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 13 марта, сказал украинский военный обозреватель Денис Попович.

- К западу от Авдеевки идут бои. Это населенные пункты Бердычи, Тоненькое, Орловка. Там присутствуют российские войска и за населенные пункты идут бои, которые носят напряженный характер. Там линия фронта динамичная. То есть, наступят российские войска — украинские войска позиции отобьют. И можно констатировать, что потихоньку российская армия увязает на этом направлении. Потенциал они сохраняют, но продвижения стремительного, на которое рассчитывали оккупанты после того, как им удалось занять Авдеевку, у них не получилось, — сказал Попович.

Очевидно, что именно поэтому тема Авдеевки постепенно начинает сходить с пропагандистских российских телеканалов, считает обозреватель.

- Потому что не было такого эффекта, на который они рассчитывали, — дополнил он.

Попович отметил, что российские оккупанты сейчас пытаются выровнять линию фронта. Прежде всего, это касается Запорожского участка фронта в районе Работино.

- Однако у них не получается достичь своих целей. Россияне атакуют, прежде всего, под Работино, но населенный пункт — под полным контролем украинской армии. То есть это те освобожденные украинские территории, которые удалось ВСУ отвоевать в ходе летнего контрнаступления, — уточнил гость эфира.