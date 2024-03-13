Прорыв российской границы: в Forbes спрогнозировали, что из этого может выйти 3 13.03.2024, 11:25

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Фото: AP

Захваченное Теткино может стать ловушкой для войск РФ.

Вчера, 12 марта, бойцы Легиона «Свобода России», Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ. В Forbes советуют не увлекаться этой новостью, поскольку это небольшой трансграничный рейд, однако это не означает, что он был бессмысленным.

Если отбросить пропагандистское значение, этот прорыв границы мог отвлечь оккупационные войска от линии фронта в Украине. Как известно, эти добровольцы входят в Иностранный легион, который подчиняется управлению украинской разведки. Они продолжают вербовать россиян, которые против режима президента РФ Владимира Путина.

Два батальона добровольцев, которые насчитывают несколько сотен человек, ранее участвовали в изнурительных битвах в Авдеевке и вокруг нее. Хотя у «легионеров» возникли проблемы на пограничном посту, где их танк Т-64 наехал на мину, им все равно удалось выгнать из Теткино полицию и российских военных. После этого они заняли позиции и пообещали «горячую ночь» для тех, кто попытается отбить населенный пункт.

Теткино может стать ловушкой для войск РФ

Во время предыдущих рейдов добровольцы сразу покидали территорию РФ, однако есть основания полагать, что на этот раз все будет иначе, поскольку Теткино имеет достаточно уникальную географию - территория Украины окружает его с трех сторон, а на западе оно закрыто рекой. Таким образом войска РФ имеют только один путь для наступления.

Если ВСУ развернули артиллерию вокруг города, а об этом нет сведений, то «легионеры» могли бы удержаться в городе. По мнению журналистов, это было бы лучшим сценарием для украинцев и их союзников, поскольку превратило бы Теткино в изнурительную ловушку.

«Не удивляйтесь, если это произойдет в ближайшие часы и дни. Украинцы умеют устанавливать ловушки на истощение. Мы это видели в Авдеевке, а до этого Марьинке, Угледаре и Бахмуте», - пишут в издании.