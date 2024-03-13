Спецподразделение ГУР «Кабул 9» показало, как виртуозно уничтожает врага 13.03.2024, 11:39

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Под ударом был транспорт и стартовая позиция FPV-дронов россиян.

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Кабул 9» уничтожило два грузовых автомобиля и багги российских захватчиков на Запорожском направлении. Под огнем оказалась также стартовая позиция FPV-дронов оккупантов, где находились вражеские операторы.

Как пишет obozrevatel.com, о результативной работе бойцов сообщили в Telegram ГУР МОУ. Потери противника на данный момент уточняются.

Разведчики сообщили, что спецподразделение «Кабул 9» возникло в начале широкомасштабного российского вторжения. Его сформировали ветераны украинских спецслужб и ВСУ. Бойцы воевали в Гостомеле и на Броварском направлении Киевской области, участвовали в боях за Бахмут и сейчас уничтожают оккупантов на юге Украины.