«Ремонт парализовал весь город» 1 13.03.2024, 11:48

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Микрорайон Мозыря отрезали от цивилизации.

Жители Мозыря возмущены состоянием территории, прилегающей к детской поликлинике (на фото). Еще большее негодование у них вызывает ремонт Старого моста через Припять.

Жители города в видео показывают, как «кипит» работа на объекте, ремонт которого буквально парализовал весь город. А заречный микрорайон Мозыря стал и вовсе отрезанным от цивилизации.

Тем временем в Житковечском районе «власти» выкидывают 50 тысяч рублей на ветер.