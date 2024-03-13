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«Ремонт парализовал весь город»

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  • 13.03.2024, 11:48
  • 1,342
«Ремонт парализовал весь город»

Микрорайон Мозыря отрезали от цивилизации.

Жители Мозыря возмущены состоянием территории, прилегающей к детской поликлинике (на фото). Еще большее негодование у них вызывает ремонт Старого моста через Припять.

Жители города в видео показывают, как «кипит» работа на объекте, ремонт которого буквально парализовал весь город. А заречный микрорайон Мозыря стал и вовсе отрезанным от цивилизации.

Тем временем в Житковечском районе «власти» выкидывают 50 тысяч рублей на ветер.

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