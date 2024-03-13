«Ремонт парализовал весь город»1
- 13.03.2024, 11:48
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Микрорайон Мозыря отрезали от цивилизации.
Жители Мозыря возмущены состоянием территории, прилегающей к детской поликлинике (на фото). Еще большее негодование у них вызывает ремонт Старого моста через Припять.
Жители города в видео показывают, как «кипит» работа на объекте, ремонт которого буквально парализовал весь город. А заречный микрорайон Мозыря стал и вовсе отрезанным от цивилизации.
Тем временем в Житковечском районе «власти» выкидывают 50 тысяч рублей на ветер.