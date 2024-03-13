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Легион «Свобода России» показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления

  • 13.03.2024, 12:10
  • 4,006
Легион «Свобода России» показал уничтожение одного из вражеских пунктов управления

Видеофакт.

После вчерашнего прорыва границы РФ российским добровольцам удалось уничтожить один из пунктов управления оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал легиона «Свобода России».

«Был пункт управления и нет пункта управления. Приближаем кризис для оборонки кровавого режима. Все равно он не на оборону работает, а на нападение», - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона «Свобода России» продолжают действовать на вражеской территории.

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