«Президенты робели перед Пугачевой» 4 13.03.2024, 12:21

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В противостоянии Кремля с Примадонной появился важный нюанс.

На днях Алла Пугачева, уехавшая из России в начале полномасштабного вторжения, остроумно отреагировала на заявление путиниста Стаса Михайлова о том, якобы все артисты, которые покинули страну, еще приползут на коленях и будут «целовать ноги» РФ, чтобы та их простила.

В видеообращении Примадонна сказала коллеге: «Я бы встала перед тобой на колени, но уже ноги не те. Не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию – ред.), поэтому давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь». Затем она добавила: «М*дак, ты, Стасик».

Этот конфликт российских артистов, которые оказались во вражеских «лагерях», не обошел стороной украинский журналист Дмитрий Гордон. Во время совместного стрима с Василием Головановым медиаэксперт, который в свое время много общался с большим количеством звезд из РФ, заявил, что среди артистов вообще очень мало умных людей, а мудрых и подавно.

«Стас Михайлов – просто дурак. Посмотрите на его лицо, на эти его попытки молодиться, на эти наращенные волосы, торчащие в разные стороны. Посмотрите на эти вытаращенные глаза, послушайте эти песни, которые он поет. Ну дурак. Что с него возьмешь. Но там таких большинство. Они не только дураки, а еще и алкоголики, наркоманы, а иногда и то, и другое, и третье в одном флаконе. И, конечно же, на фоне Аллы Борисовны Пугачевой они выглядят пигмеями», – высказался Гордон.

Затем журналист добавил, что Примадонна за всю свою жизнь знала огромное количество вышестоящих людей от Брежнева до Путина. И большинство из них она благополучно пережила.

«Я недавно видел, как Ельцин, буквально как робкий мальчишка, вручает ей орден (на видео – ред.). Долгие годы она была символом советских, а потом и постсоветских людей, потому что она всегда обладала, помимо прекрасного голоса, внешности и потрясающего репертуара, еще и смелостью, которую себе не могли позволить другие», – отметил Гордон.