Как из журнала: рядом с Минск Миром продается квартира со стильным ремонтом 11 13.03.2024, 12:27

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Все детали интерьера в ней подобраны идеально.

В базе Realt появилась квартира со стильным ремонтом в теплых тонах. Все детали интерьера в ней подобраны идеально. Заметил квартиру телеграм-канал «Будни риэлтора».

Квартира находится по адресу Быховская, 10. Пять минут до станции «Ковальская слобода» и недалеко от Минск Мира. Это каркасно-блочный 13-этажный дом, который сдали в 2020 году.

Квартира на четвертом этаже. В ней 75 квадратов. Две жилые комнаты, есть кладовая. Вот как выглядит планировка.

В квартире выполнен стильный ремонт в теплых тонах. На фотографиях все выглядит словно как из журналов. Новым собственникам оставляют абсолютно все, что есть на снимках.

Площадь кухни — 11 квадратов. Установлены фильтры очистки воды. Техника — Siemens, AEG и Boch.

В комнатах на полу паркетная доска. В гостиной на стене висит телевизор, стоит диван. Есть выход на застекленный балкон.

В спальне стоит большая кровать. Установлены дизайнерские радиаторы. Есть рабочее место у окна. Окна, кстати, панорамные.

Санузел совмещенный. Установлен душ.

Стоимость квартиры — 183 тысячи долларов (2 447 долларов за квадрат).