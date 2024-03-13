Как из журнала: рядом с Минск Миром продается квартира со стильным ремонтом

Как из журнала: рядом с Минск Миром продается квартира со стильным ремонтом11
- 13.03.2024, 12:27
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Все детали интерьера в ней подобраны идеально.
В базе Realt появилась квартира со стильным ремонтом в теплых тонах. Все детали интерьера в ней подобраны идеально. Заметил квартиру телеграм-канал «Будни риэлтора».
Квартира находится по адресу Быховская, 10. Пять минут до станции «Ковальская слобода» и недалеко от Минск Мира. Это каркасно-блочный 13-этажный дом, который сдали в 2020 году.
Квартира на четвертом этаже. В ней 75 квадратов. Две жилые комнаты, есть кладовая. Вот как выглядит планировка.
В квартире выполнен стильный ремонт в теплых тонах. На фотографиях все выглядит словно как из журналов. Новым собственникам оставляют абсолютно все, что есть на снимках.
Площадь кухни — 11 квадратов. Установлены фильтры очистки воды. Техника — Siemens, AEG и Boch.
В комнатах на полу паркетная доска. В гостиной на стене висит телевизор, стоит диван. Есть выход на застекленный балкон.
В спальне стоит большая кровать. Установлены дизайнерские радиаторы. Есть рабочее место у окна. Окна, кстати, панорамные.
Санузел совмещенный. Установлен душ.
Стоимость квартиры — 183 тысячи долларов (2 447 долларов за квадрат).