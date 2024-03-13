Путин впервые отреагировал на рейд добровольцев на территорию РФ 6 13.03.2024, 12:36

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Глава Кремля боится, что его планы будут сорваны.

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, а также прорыв российских добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина телекомпании «Россия 1» и «РИА Новости».

«Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии столкновения, на линии фронта. Никакой из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», - заявил Путин.

При этом диктатор утверждает, что якобы главная цель рейда состоит в том, что «если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан».

«Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем, а вы нам верните это», - сказал Путин.

Напомним, вчера, 12 марта, «Российский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе в Белгородской и Курской областях.