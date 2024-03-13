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В Киеве СБУ ликвидировала крупнейшую агентурную сеть ФСБ

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  • 13.03.2024, 12:48
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В Киеве СБУ ликвидировала крупнейшую агентурную сеть ФСБ

Действовали под прикрытием УПЦ МП.

Служба безопасности Украины успешно обезвредила масштабную агентурную сеть ФСБ России. Преступная организация массово генерировала и распространяла прокремлевские нарративы и провокационные сообщения.

Все делалось для разжигания религиозной ненависти и создания социально-политической нестабильности в стране. СБУ задержала более 15 участников сети, из них четверо ключевых фигурантов уже находятся под стражей.

Организация имела четкую иерархию и функциональное распределение, поддерживала постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ, поэтому мгновенно использовали их материалы для распространения известного российского нарратива по Украине.

В сообщении говорится, что координатором этой сети в Украине оказался клирик, который отвечал за распространение материалов, направленных на вызов межконфессиональной вражды и оправдание агрессивной войны против Украины.

Подготовленные материалы распространялись через десятки каналов в Telegram и YouTube, а также на страницах в Facebook и официальных сайтах различных епархий УПЦ МП. В дальнейшем эти фейки мгновенно подхватывали центральные пропагандистские телеканалы и интернет-издания для дальнейшего распространения.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

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