«Сыплется пропаганда»: военный объяснил, в чем польза рейда добровольцев в РФ 2 13.03.2024, 12:58

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Операции имеют по меньшей мере две ключевые пользы.

Маленькие диверсионные группы наиболее опасны на войне. За ними не успевает даже артиллерия. В этом и есть самая большая польза рейда российских добровольцев в приграничные регионы РФ.

Об этом в эфире канала «Эспрессо» заявил военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов.

«Маленькие диверсионные профессиональные группы - это самая большая головная боль потому, что их сначала надо найти и поймать. Они зашли, отработали, переместились, даже арта не успевает за ними. Борьба с такими группами требует много ресурсов. Гораздо больше людей, техники, чем у самих диверсантов. Мы видели, как добровольцы зашли, и как побежала российская полиция, Росгвардия. Они привыкли воевать с мирным населением, разгонять митинги и демонстрантов, а с вооруженными людьми ничего не могут сделать», - подчеркнул Сазонов.

По словам военнослужащего ВСУ, для Украины польза от рейда российских добровольцев достаточно велика. Во-первых, чисто военная, ведь россияне вынуждены привлекать резервы и наиболее боеспособные подразделения, чтобы отразить атаку. Во-вторых, чисто психологический момент - россияне привыкли слушать пропаганду, что они воюют с НАТО и Западом, «и здесь сыплется эта пропаганда, потому что это тоже русские».

«То есть россияне против Путина, и их скрепы уже не работают. Это ломает пропаганду и деморализующую систему. В-третьих, пусть россияне тоже слышат выстрелы и видят танки уже не по телевизору, а в своем окне», - добавил Сазонов.