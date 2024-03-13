Литовцев спросили об отношении к соседям и коллегам из Беларуси 1 13.03.2024, 13:11

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Фото: EPA/UPG

Результаты могут удивить.

В Литве провели опрос об отношении жителей страны к представителям разных социальных групп, в том числе к мигрантам из Беларуси, Украины и России. Оказалось, что литовцы воспринимают белорусов в качестве соседей и коллег лучше, чем россиян, но хуже, чем украинцев. Об этом пишет Delfi со ссылкой на авторов исследования.

Опрос в ноябре 2023 года провели отдел этнических исследований Института социологии Литовского центра социальных наук и неправительственная организация Diversity Development Group. Среди прочего литовцев спросили, кого из мигрантов они не хотели бы иметь в числе соседей и коллег.

— Мы выбрали три самые большие группы: из Украины, Беларуси и России, и интересовались отношением жителей к ним. Задавали два вопроса: хотели бы они жить рядом или работать с этими людьми, — рассказала глава отдела этнических исследований Моника Фреюте-Ракаускене.

Оказалось, что меньше всего жители Литвы дистанцируются от украинцев, а больше — от россиян. Белорусы же находятся посередине. По мнению автора исследования, такие данные напрямую отвечают геополитическим установкам:

— К мигрантам из России относятся как приезжим из страны-агрессора. <…> Меня немного удивило отношение к белорусам. Люди все же благоприятнее их оценивают, не как трудовых мигрантов, а как политических беженцев, которые бегут от репрессий в своей стране, — сказала она.

В ходе опроса также выясняли отношение граждан Литвы к мигрантам, не владеющим литовским языком. Оказалось, что дистанция литовцев по отношению к таким людям составляет 34%.

— Это такая группа, которых в работники брать не хотят, — пояснила Моника Фреюте-Ракаускене.

Напомним, недавно также стали известны результаты опроса среди поляков, у которых поинтересовались, каким нациям они симпатизируют, а каким — нет. Данные опубликовал польский Центр общественного мнения.

Беларусы в рейтинге заняли третью с конца позицию, перед народностью рома и россиянами. О симпатии к гражданам нашей страны высказались 24% опрошенных поляков, а вот 47% относятся неприязненно. Впрочем, по сравнению с прошлогодними результатами отношение граждан Польши к белорусам несколько улучшилось.