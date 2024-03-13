Новый указ о пассажирских перевозках вызвал вопросы у белорусских таксистов 2 13.03.2024, 13:18

3,114

Что в нем не так?

Власти и представители отрасли пассажирских перевозок в очередной раз обсудили изменившееся недавно законодательство. Речь идет про нашумевший указ «Об автомобильных перевозках пассажиров», который был подписан в конце января. Как оказалось, у участников рынка появились новые вопросы к документу и тому, как работать с учетом новых требований, пишет Office Life.

Представители властей и пассажирских перевозчиков встречались не впервые. На тех, которые были раньше, уже обсуждали правила внесения перевозчиков в реестр, наказания, в т.ч. исключение из реестра, безопасность непристегнутых пассажиров, а также требования к такси и агрегаторам, которых теперь называют диспетчерами.

Отдельная большая тема — траты на дооснащение транспортных средств по новым требованиям. Например, к ним относятся видеорегистрация салона и хранение отснятого материала. Кстати, формат видео, размер и другие технические детали тоже не определены.

В этот раз обсуждали другие вопросы, причем, один момент стал очень неожиданным для таксистов.

Изменения в такси

Теперь владелец такси не имеет права использовать его для личных нужд. Автомобиль, который работает в такси, должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом, внесен в реестр и перестает быть личным транспортом.

Такси может передвигаться только по нуждам перевозчика только в рабочее время. То есть на нем нельзя после смены съездить, например, в булочную, можно только поставить на стоянку.

Смена такси заканчивается через 20 минут после того, как машина приехала на стоянку.

Для перевозчиков туристических групп

Впервые подняли вопрос о туристических пассажирских перевозках, автобусных турах, а также ответственности туроператоров и пользовании собственным транспортом для нужд компании. Здесь игроки рынка ждут от законодателей уточнений.

Сейчас, если турагентство арендует автобус у перевозчика, то все заботы о соответствии закону лежат на владельце транспорта и водителе. Даже если автобус в дороге сломается и пассажиры начнут жаловаться агентству, оно все равно может и должно переложить ответственность на перевозчика.

Турагентствам, которые продают автобусные туры, в реестр пока не нужно — это требование непосредственно для перевозчиков, которые предоставят автобус. Но если турфирма хочет совместить эти функции, тут уже возникают вопросы.

Вот что касается пассажиров-детей

Отдельная важная тема обсуждения — безопасность маленьких пассажиров. С одной стороны, водитель не имеет права отказать в поездке, с другой — не может везти ребенка без удерживающего устройства. А ведь тип устройства зависит от возраста и веса пассажира, которых еще может быть несколько. Возить с собой 12 кресел и бустеров невозможно. Однако вопрос с тем, как поступать правильно, пока повис в воздухе.

О чем говорится в указе

Напомним, указ «Об автомобильных перевозках пассажиров», который Лукашенко подписал 25 января предусматривает создание госреестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Его оператором и владельцем будет Транспортная инспекция Минтранса. В реестр включат сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси.

Иностранные диспетчера должны создать в Беларуси юрлицо. Оно будет выступать в качестве диспетчера или перевозчика и соблюдать требования законодательства, причем требования эти очень серьезные.

Транспортная инспекция в целях контроля обретает право получать персональные данные физлиц без их письменного согласия, в том числе из различных баз данных и ресурсов, которые ведут юрлица и предприниматели.

В середине февраля Минтранс Беларуси информировал о том, что началась подготовительная работа по созданию реестра. Планируется, что он заработает с 1 августа текущего года. У компаний, осуществляющих нерегулярные перевозки пассажиров, будет три месяца для регистрации. В течение этого периода она будет бесплатной.