Загадочная диверсия: на оккупированном Донбассе отравились 14 человек 4 13.03.2024, 13:13

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В здание суда распространился непонятный запах.

12 марта около 12:00 во временно оккупированной части Донецкой области «загадочно» отравились 14 посетителей и сотрудников Старобешевского районного суда.

Об этом сообщило российское издание Baza.

«Посетители и сотрудники Старобешевского районного суда почувствовали жжение в области горла и носа, головокружение, тошноту. Глаза слезились, люди кашляли. В итоге 14 человек эвакуировались из здания», — говорится в сообщении.

В СМИ отметили, что в суд приехали две бригады медиков для оказания помощи пострадавшим людям. Зато правоохранители обследовали здание суда, однако никаких зацепок не нашли.

«Окна и двери были на месте, незнакомцев никто не видел, а больше сказать было нечего: камер в здании суда нет», — рассказали журналисты.

По информации Baza, один спасатель почувствовал в здании суда запах аммиака, однако его источник не смогли установить. Сотрудники суда вернулись в здание после проветривания и снова почувствовали странный запах.

На момент публикации материала оккупационные власти части Донецкой области не комментировали информацию о диверсии в суде.