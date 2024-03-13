СМИ: Рязанский НПЗ атаковал украинский мощный дрон «Лютый» 2 13.03.2024, 13:23

5,104

Где еще он был замечен?

13 марта 2024 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, вероятно, был атакован беспилотным летательным аппаратом «Лютый». Об этом рассказывает сайт Defense Express со ссылкой на российские источники.

Также украинский Telegram-канал «Полковник ГШ» со ссылкой на россиян опубликовал видео атаки на Рязанский НПЗ, на которых можно рассмотреть беспилотник. На них можно увидеть БПЛА, визуально похожий на модель «Лютый».

По словам источников, в частности произошло попадание в вакуумную установку НПЗ, взрыв может привести к остановке производства на длительное время. Российские источники также имеют мнение, что атаковал предприятие именно «Лютый».

БПЛА «Лютый» — украинский дрон-камикадзе, который впервые был продемонстрирован в виде модели в ноябре 2023 года. Открытые источники метят немного данных о беспилотнике: известно о дальности полета более 1000 км и весе боевой части 75 кг. Эти данные свидетельствуют о возможности дрона наносить мощные удары далеко за пределами Украины. Рязанский НПЗ находится на расстоянии 450 км от Украины.

Эксперты Defense Express считают, что дрон «Лютый» может быть причастен и к другим атакам на российские объекты, которые происходили в феврале и марте 2024 года. По их мнению, это говорит о системном применении мощных ударных дронов Украиной. Также отмечена высокая точность работы беспилотника: он смог попасть в высокую башню вакуумной установки НПЗ, высотой несколько десятков метров и диаметром несколько метров.

Напомним, БПЛА «Лютый» может быть причастен к атаке на «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», который занимался ремонтом российского самолета разведки А-50. Согласно спутниковым фото, после атаки российский самолет исчез с открытой площадки на аэродроме.

Другим возможным местом применения «Лютого» стал металлургический комбинат в Липецке. По данным ГУР МО, это российское предприятие непосредственно вовлечено в военно-промышленный комплекс страны-агрессора.