Прорыв добровольцами границы РФ: раскрыты потери правительственных войск 13.03.2024, 13:41

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Появились первые данные.

Четверо военнослужащих РФ погибли, около 9 ранены в результате боев с добровольцами после прорыва границы РФ 12 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

«4 военнослужащих Росгвардии погибли, 4 ранены 12 марта в районе села Нежеголь Шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль Росгвардии «Урал» и пушку-гаубицу Д-20», - говорится в сообщении.

Кроме того, как минимум 2 военнослужащих МО РФ ранены утром 12 марта в ходе перестрелки в районе села Журавлевка Белгородского района Белгородской области.

«Еще несколько военнослужащих МО РФ также получили ранения в районе Журавлевки, их точное количество неизвестно», - сообщают источники ASTRA.

Еще один военнослужащий Вневедомственной охраны якобы ранен в результате ракетной атаки и атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области 12 марта. В результате обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда.

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона «Свобода России», РДК, «Сибирский батальон». В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, они продвигаются по нескольким направлениям. При этом добровольцы «Свобода России» выложили соответствующее обращение, в котором заявили, что «легион идет на выборы».

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ.

По данным интерактивной карты DeepStateMAP, по данным на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.