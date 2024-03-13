«Эта песня прекрасна, она навевает вайбы 2020-го, когда было хорошо» 13.03.2024, 13:46

Арсений Кисляк

Песня белорусского музыканта, уехавшего от репрессий за границу, взорвала TikTok.

Музыкант Арсений Кисляк (он же AP$ENT) — автор популярных в нашей стране хитов «Мылю и молюсь» и «Песенка веселого белоруса». В 2022-м его жену Марию осудили на год «химии» за комментарий в соцсетях, и супруги срочно уехали в Грузию. AP$ENT написал об этом песню «Можно я с тобой?».

Однако по-настоящему взрывную популярность в сети композиция обрела относительно недавно — после того как музыкант рассказал в TikTok об истории ее создания. Этот и другие ролики, посвященные песне, собирают миллионы просмотров, а белорусы, украинцы и не только рассказывают в комментариях, насколько она им близка, пишет zerkalo.io.

Арсений Кисляк — украинец по национальности, однако практически всю жизнь прожил в Беларуси и имеет белорусское гражданство. Свою группу AP$ENT он характеризует как «самобытность, цинично игнорирующую скоропортящиеся тренды и шаблонные стили».

В Беларуси его ироничные композиции получили большую популярность в 2020 году. Среди них «Мылю и молюсь», вдохновленная идеями Лукашенко о том, как бороться с коронавирусом, и «Песенка веселого белоруса», где есть строки: «Дядя Саша, без обид, но вам никто не рад. Забирайте тетю Лиду, возвращайтесь в ад!».

В январе 2022 года жену Арсения Марию посадили на трое суток в ИВС за комментарий в телеграм-канале. Ее держали в ужасных условиях: забрали всю теплую одежду, не давали спать. После этого девушку осудили на год «химии», несмотря на то что ранее она перенесла тяжелое заболевание.

Супруги решили не дожидаться исполнения приговора. Они оставили дома все имущество, включая рабочее оборудование Арсения, и срочно уехали в Грузию — там они поселились в Батуми.

— У жены был такой выбор, если честно, сомнительный — либо оставаться и сидеть на химии, причем в Беларуси очень плохое отношение к политзаключенным, либо уезжать. Мы решили, что надо уехать. Короче, нас уехали. Лукашенко — автор просто грандиозных репрессий, просто огромных, по отношению к своему народу, — рассказывал музыкант «Белсату».

В эмиграции AP$ENT написал песню «Можно я с тобой?» и отметил, что ее поймут «те, кто хоть немного в курсе того, что происходит в моей жизни». Там есть куплет:

Мог быть славный денек,

Но звонок — тебе грозит срок за пару строк.

Да, тут так себе вайб,

Видимо, пора.

Ну что ж, бывай, родны край!

По кустам ночной тропой.

Да, план отстой. Постой, а можно я с тобой?

Через какое-то время музыкант переехал в Польшу, где продолжил записывать и выкладывать новые композиции. А на днях в TikTok Арсения попросили рассказать историю создания песни «Можно я с тобой?» — и он так и сделал: выложил ролик под музыку с нарезками видео, как гладит дома в Минске кошку, идет с чемоданом в аэропорт, в последний раз смотрит на город из окна самолета, едет по Грузии и смотрит вместе с женой на Черное море.

«Я просто зарифмовал события из своей жизни», — объяснил AP$ENT.

Видео собрало почти три миллиона просмотров и больше 200 тысяч лайков. Комментаторы рассказывали, как сильно их проняла эта композиция:

• «Бро буквально создал песню, чтобы мне ночами было сочно поплакать».

• «Я так реву от припева, одновременно и тепло, одновременно и больно».

• «Эта песня прекрасна, она навевает вайбы 2020-го, когда было хорошо».

«Почему многим хочется грустить от припева? Для меня одной он веет надеждой и началом чего-то нового?» — спросила одна пользовательница. «Мне тоже», — ответил ей музыкант.

Многие белорусы говорят, что песня «как будто про них»:

• «О, у меня похожая история! Мне тоже подруга позвонила и сказала, что на меня открыли дело. Я тоже уехала. Только одна».

• «У меня эта песня играла, когда я в очереди на сдачу багажа стоял. 50 лет жизни уместилось в двух сумках».

Более того — к белорусам присоединились украинцы, которые тоже нашли в «Можно я с тобой?» что-то свое:

• «Тоже уехал из своей страны… Так хочу туда обратно, моя кошка там осталась под сиренами… Уже не помнит меня, наверное, сколько же времени-то прошло».

• «Збираешь чемодани і їдеш звідки, де від дому тільки спогади».

• «Нагадує довоєнний час».

«До войны о Беларуси в Сакартвело (грузинское название Грузии. — Прим. ред.) было очень смутное представление, сейчас мы в шоке — какие вы талантливые, какой красивый язык и за что вас преследуют», — написала пользовательница из этой страны.

После этого AP$ENT выложил еще несколько роликов под свой хит, тоже собравших миллионные просмотры.

«Когда хотел написать гимн о любви, а написал гимн для котиков», — сказал он в одном из видео и призвал «усыновлять пушистых». Собственный кот Арсения и Марии, по словам музыканта, сейчас в «крутых условиях», но пока не с ними.

А видео, где Арсений благодарит зрителей за любовь к его песне и лайки, и вовсе собрало почти 9 миллионов просмотров. В комментариях композицией и ее исполнителем теперь интересуется уже поляки и жители других стран.