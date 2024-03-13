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Учительница химии в Минске самостоятельно справилась с пожаром в школе

  • 13.03.2024, 14:00
Учительница химии в Минске самостоятельно справилась с пожаром в школе

Из здания эвакуировали 821 человека.

Вчера в школе №218 имени Евфросинии Полоцкой, что в Малиновке на улице Есенина, начался пожар. В школу отправились сотрудники МЧС, однако учителя оставили спасателей без работы.

Как выяснилось, в одном из помещений произошло загорание. Дым быстро распространился по коридорам, что могло стать причиной трагедии. Избежать серьезных последствий помогла слаженная работа педагогов.

Еще до прибытия МЧС учителя организовали эвакуацию и вывели на улицу 772 ученика. После этого учительница химии взяла порошковый огнетушитель и самостоятельно «разобралась» с пламенем, пишет Tochka.by.

«Я понимала, что где-то горит дерево и это не замыкание. Я понимала, что порошковый огнетушитель подходит, и я потушила пожар», — говорит на видео Светлана Мамонова.

Никто не пострадал, всего из здания школы эвакуировали 821 человека, а сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.

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