ВСУ ликивдировали известного российского художника Александра Федорова 12 13.03.2024, 14:09

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Работы оккупанта получили признание в Кремле.

Вооруженные силы Украины 3 марта ликвидировали на Донецком направлении известного российского художника Александра Федорова, добровольно поехавшего на войну. Работы оккупанта, которые он написал, уже будучи на службе в армии, выставлялись в Москве и получили признание в Кремле.

Как пишет Союз художников России, некоторые из них были отобраны для экспонирования в администрации президента РФ. Некролог появился на официальном сайте СХР.

Федоров в родном Санкт-Петербурге был живописцем, графиком, реставратором, членом Бюро секции живописи, преподавателем Академии искусств имени Ильи Репина, но решил закончить жизнь на чужбине, выполняя преступные приказы.

Он получил позывной «Зодчий», который ему дали из-за творческой профессии.

«На фронт на Донбасс поехал добровольцем и воевал в отряде «Невский». Недавно, в феврале 2024 года, мы видели его произведения в Москве на XIV Всероссийской выставке «Россия» в Западном крыле Новой Третьяковки. После закрытия экспозиции «Россия» из полотен, посвященных Донбассу и «СВО», была сформирована отдельная выставка под названием «Теперь мы рядом…» для экспонирования в администрации президента РФ», – говорится в некрологе.