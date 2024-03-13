«Если меня, не дай Бог, реально будет вязать КГБ, я уже просто не поверю» 2 13.03.2024, 14:11

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Слава Комиссаренко

Слава Комиссаренко рассказал, как его разыграл поклонник в Варшаве.

Комик Слава Комиссаренко во время одного из своих выступлений рассказал, как его разыграл поклонник в Варшаве. Короткий видеофрагмент шоу опубликовал телеграм-канал «БГМ».

Комик отметил, что парни и девушки «совсем по-разному» подходят к нему сфотографироваться.

— Для девушек вообще нет проблемы подойди к тебе просто сфоткаться. Парни без прикола х*р к тебе подойдут вообще. С приколом только залетают. Я когда жил в Варшаве в отеле, первые месяцы боялся в лобби выходить. Там за каждой колонной по приколисту сидело, — объяснил Слава.

Далее он рассказал, как однажды все-таки вышел в лобби:

— Я стою в лобби, ко мне со спины подбегает мужик. Я его не вижу. Он подбегает сзади, обнимает меня и орет: «КГБ, ты арестован». Просто обосраться можно. Хорошо я тут живу. Поднялся, в лифт, сходил. Я х*р знаю, народ, а может белорусский КГБ именно так и арестовывает. Понимаете?

Комик подчеркнул, что такое с ним происходило «уже три раза».

— Если меня, не дай Бог, реально будет вязать КГБ, я уже просто не поверю, — сказал Слава.