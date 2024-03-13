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Добровольцы призвали гражданских срочно покинуть Белгород и Курск

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  • 13.03.2024, 14:20
  • 9,624
Добровольцы призвали гражданских срочно покинуть Белгород и Курск

Анонсированы важные события.

Жителей Белгорода и Курска (РФ) призвали временно покинуть города в связи с запланированными ударами по огневым позициям российских оккупантов.

Об опасности 13 марта предупредили российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины.

Совместное заявление опубликовали Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон». Напомним, что они утром 12 марта начали новую операцию на территории России.

«Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!

В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск», – предупредили воины.

Они обратились к властям Курщины и Белгородщины, чтобы те начали эвакуацию из областных центров.

«Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города», – заявили российские добровольцы.

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