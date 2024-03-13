закрыть
13 марта 2024, среда, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Речицком районе дорожники получили 3 млн, но не отремонтировали автодорогу

3
  • 13.03.2024, 14:24
  • 1,956
В Речицком районе дорожники получили 3 млн, но не отремонтировали автодорогу

Стали фигурантами уголовного дела.

Дорожники получили более 3 млн рублей, но не отремонтировали автодорогу в Речицком районе. Теперь они стали фигурантами уголовного дела о «злоупотреблении служебными полномочиями».

Как сообщает прокуратура Речицкого района, после жалоб в интернете на ямы на трассе М10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин» проводилась проверка. К тому же выяснилось, что там за последние месяцы значительно выросло количество ДТП «с механическими повреждениями колес транспортных средств» (более 26). В результате причины длительного капитального ремонта участка автомобильной дороги удалось установить.

Утверждается, что заместитель гендиректора по строительству и начальник службы по техническому надзору за строительством «Гомельавтодора», директор филиала дорожно-строительного управления №17 «Дорожно-строительного треста №2 г. Гомеля» «из корыстной и личной заинтересованности с использованием своих служебных полномочий организовали составление заведомо ложных официальных документов». По их словам, капитальный ремонт, который выполнялся в рамках государственной программы, якобы был проведен еще в декабре 2023-го. Эти подложные документы отправили в Главное управление Минфина и получили бюджетные деньги. Подчеркивается, что «государству нанесен ущерб в особо крупном размере».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко