В Речицком районе дорожники получили 3 млн, но не отремонтировали автодорогу 3 13.03.2024, 14:24

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Стали фигурантами уголовного дела.

Дорожники получили более 3 млн рублей, но не отремонтировали автодорогу в Речицком районе. Теперь они стали фигурантами уголовного дела о «злоупотреблении служебными полномочиями».

Как сообщает прокуратура Речицкого района, после жалоб в интернете на ямы на трассе М10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин» проводилась проверка. К тому же выяснилось, что там за последние месяцы значительно выросло количество ДТП «с механическими повреждениями колес транспортных средств» (более 26). В результате причины длительного капитального ремонта участка автомобильной дороги удалось установить.

Утверждается, что заместитель гендиректора по строительству и начальник службы по техническому надзору за строительством «Гомельавтодора», директор филиала дорожно-строительного управления №17 «Дорожно-строительного треста №2 г. Гомеля» «из корыстной и личной заинтересованности с использованием своих служебных полномочий организовали составление заведомо ложных официальных документов». По их словам, капитальный ремонт, который выполнялся в рамках государственной программы, якобы был проведен еще в декабре 2023-го. Эти подложные документы отправили в Главное управление Минфина и получили бюджетные деньги. Подчеркивается, что «государству нанесен ущерб в особо крупном размере».