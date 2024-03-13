Соловьев и рептилоиды 6 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

13.03.2024, 14:25

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Хуже уже точно не будет.

Оказывается Соловьев приверженец абсолютно идиотской теории заговоров, он верит в рептилоидов. И в утреннем эфире его прорвало, пропагандист утверждает что за НАТО и США стоят эти самые рептилоиды, которые и хотят поработить Россию.

Так может хватит нести чушь про денацификацию Украины, и пора объявлять «СВО» по дерептилоидизации всего мира? Хуже точно не будет.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»