Соловьев и рептилоиды

Соловьев и рептилоиды6
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.03.2024, 14:25
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Хуже уже точно не будет.
Оказывается Соловьев приверженец абсолютно идиотской теории заговоров, он верит в рептилоидов. И в утреннем эфире его прорвало, пропагандист утверждает что за НАТО и США стоят эти самые рептилоиды, которые и хотят поработить Россию.
Так может хватит нести чушь про денацификацию Украины, и пора объявлять «СВО» по дерептилоидизации всего мира? Хуже точно не будет.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»