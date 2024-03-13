Удар дронов по НПЗ в Рязани: россияне стояли и любовались зрелищем 6 13.03.2024, 14:40

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Момент атаки показали на видео.

Жители российской Рязани публикуют видеозаписи, на которых снята успешная атака ударных дронов на местный нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам очевидцев, НПЗ подвергся нескольким ударам, которые стали причиной пожара.

Нефтеперерабатывающий завод в Рязани — третий по мощности производства в России. На записи слышна активная, но малоэффективная работа системы ПВО.

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