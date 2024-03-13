Рядом с Минском продается современный комплекс с сауной и гостевым домом 2 13.03.2024, 14:49

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Цена — адекватная.

В развитом агрогородке недалеко от Минска продается готовый для жизни комплекс с гостевым домом. Он отапливается на газу, есть несколько комнат и санузлов, пишет realt.by.

Дом находится в агрогородке Крупица в Минском районе — в 18 км от МКАД. Его построили в 2022 году из дерева в один этаж. Снаружи утеплен базальтовой минватой и обшит деревом после термообработки. На крыше лежит металлическая кровля. Общая площадь дома — 101,7 м².

Дом готов для жизни. Внутри там сделан ремонт, большая часть стен и пола отделаны деревом. Планировка тут такая: есть большая кухня-гостиная и три жилые комнаты.

Между двумя спальнями расположился совмещенный санузел. Им могут пользоваться жильцы двух комнат.

Напротив входа в дом есть еще один раздельный санузел

Отдельно располагается вход в топочную. Дом отапливается газовым котлом, вода поступает из скважины, канализация — местная. В комнатах установлены стеклопакеты ПВХ, есть высокоскоростной интернет, спутниковое ТВ и сигнализация, внутри и снаружи работает видеонаблюдение.

К дому пристроена открытая терраса.

На территории также имеет отдельный гостевой домик с сауной. Участок огорожен. Тут растут плодовые и декоративные растения.

Рядом построен гараж на два автомобиля.

В агрогородке есть все необходимые социальные объекты: школа, детский сад, амбулатория, отделение почты и банк.

Стоимость дома — 125 тысяч долларов.