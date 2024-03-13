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Пытались зайти с тыла: добровольцы показали бой с регулярной армией РФ

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  • 13.03.2024, 14:51
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Пытались зайти с тыла: добровольцы показали бой с регулярной армией РФ

Бойцы Легиона «Свобода России» отбили атаку и ударили в ответ.

Российские добровольцы показали видео с видом от первого лица, где они ведут огонь по позициям регулярной российской армии, которая попыталась отбить занятые позиции.

Соответствующее видео опубликовал Легион «Свобода России» в официальном Telegram-канале.

«Утренний контакт с противником. Правительственные войска пытались зайти с тыла, но штурмовики Легиона отбили атаку и ударили в ответ», — говорится в сообщении добровольцев.

При этом потери противника не называются. В ЛСР уточнили, что смогут назвать число позже.

«Но визуально — мы их потрепали», — добавляют добровольцы.

На опубликованных кадрах можно наблюдать интенсивный огонь, который ведет группа добровольцев по позициям противника.

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