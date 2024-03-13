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Лукашисты не разрешили католикам провести крестный ход в Барановичах

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  • 13.03.2024, 14:55
  • 2,254
Лукашисты не разрешили католикам провести крестный ход в Барановичах

Верующие подавали заявку в исполком.

В Барановичах власти не одобрили заявку католических верующих на проведение городского крестного хода 17 марта, сообщило издание Katholic.life.

По традиции крестный ход в Барановичах проводится в пятую неделю великого поста. В этом году он должен был пройти 17 марта. Верующие подавали заявку в исполком, но власти ее не одобрили.

Что стало причиной отказа — не сообщается. По неофициальной информации, такое решение может быть связано с тем, что в этом году крестный ход выпал на воскресенье перед великим постом у православных, когда традиционно празднуется масленица.

Власти могли не согласовать предложенный маршрут крестного хода из-за масленичный гуляний, которые будут проводиться в городе в течение дня.

«Очевидно, что времени для планирования другого маршрута и подачи новой заявки уже недостаточно», — пишет Katholic.life.

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