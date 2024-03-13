«Польки часто приходят на прием не за красотой, а ради удовольствия» 1 13.03.2024, 15:19

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Как белоруски и украинки изменили рынок бьюти-услуг в Польше.

Последняя волна эмиграции изменила польский рынок красоты. За несколько лет в Польше появилось много новых парикмахеров, маникюристок, косметологов из Беларуси и Украины. Они привезли в Польшу новые техники и стандарты. Конкуренция в этой сфере выросла, но, вопреки ожиданиям, избыток кадров не только не снизил, но и увеличил цены на бьюти-услуги. Как белоруски и украинки изменили польский рынок красоты, рассказал MOST.

За пять лет цены выросли в два-три раза

С началом войны в Украине польские салоны ожидали наплыва украинских бьюти-специалистов, известных своим мастерством и невысокими зарплатными требованиями. Но эти ожидания оправдались не в полной мере. Если до 2022 года украинцы, приезжавшие в Польшу на заработки, предпочитали жить скромно и заработанные средства пересылать на родину, то сейчас многим беженцам возвращаться некуда. В таком же положении находится и часть белорусских эмигрантов. Такие работники связывают будущее с Польшей и рассчитывают на зарплату, которая обеспечит им приемлемый уровень жизни в этой стране. Их квалификация обычно это позволяет.

— У украинских и белорусских мастеров зачастую цены на порядок выше, но и уровень обслуживания тоже высок. Они держат марку качественного сервиса. Если мастер достойный, он берет за услуги высокую цену, — объясняет белоруска Елена, владелица салона красоты в Варшаве.

Кроме того, в последние годы в Польше повышалась минимальная зарплата, дорожали коммунальные услуги и аренда, а также косметика, расходные материалы и оборудование. Все это заставляло салоны красоты повышать прайсы.

Если в 2019 году гибридный маникюр стоил от 30 злотых (около 16 рублей по курсу на декабрь 2019 года) в маленьких городах до 100 злотых (50 рублей) в Варшаве, то сейчас за эту услугу в небольшом городе придется отдать 70−100 злотых (57−80 рублей по курсу на 13 марта), а в крупных городах — 120−180 злотых (100−150 рублей). За сложное окрашивание волос в доковидные времена польки отдавали от 100 до 300 злотых (от 50 до 160 рублей). Сейчас за такого рода техники можно заплатить от 250 до 1000 злотых (от 205 до 820 рублей).

Проблема демпинга со стороны эмигрантов все же существует. На родине у них осталась наработанная база клиентов, а в новой стране ее приходится формировать с нуля. Мастер маникюра Юлия отмечает, что многие приезжие мастера, особенно белоруски, работают себе в убыток. Но такая тактика редко приносит хорошие результаты.

— Яны лічаць, нібыта тут усім абавязаныя. Я спрабавала распавесці такім майстрам, што калі яны не будуць зарабляць, то хутка выгараць. Заніжэнне коштаў — гэта няправільна ў адносінах і да самой сябе, і да канкурэнтаў. Калі ты хочаш развіваць свой сэрвіс, трэба зарабляць, бо майстар манікюру павінен купляць новыя матэрыялы, праходзіць курсы раз у паўгода. А каштуюць яны нямала. Дзяўчыны не разумеюць, што, калі выставіць занадта нізкія цэны, да іх прыйдуць кліенты, якім будзе дорага ўсё, што не бясплатна. Такія кліенты заўсёды ўсім незадаволеныя.

Польки — спокойнее, белоруски — ярче

Новая волна миграции — это еще и взаимопроникновение стилей и трендов. То, что популярно в Беларуси и Украине, привлекает и полек.

Например, по словам Юлии, польские клиентки предпочитают нейтральный, спокойный, незаметный маникюр. Любят нюд, чаще розовый или бежевый. Украинки и белоруски предпочитают стразы, рисунки, блестки, наклейки. Они чаще идут на эксперименты и пробуют новое.

— Беларускія і ўкраінскія майстры прызвычайваюць палякаў да таго, што праз пазногці можна выдзяляцца: рабіць дызайны, новыя тэхнікі, — говорит Юлия.

По словам косметолога-эстетиста Ксении, которая работает в Польше около полугода, здесь больше популярна инъекционная косметология, нежели безынъекционная, которой она занимается.

— Найти клиентов на безынъекционную процедуру в Беларуси было легче, чем здесь. Но в интернете много польских блогеров, которые транслируют и продвигают тему безынъекционной косметологии. Эти тенденции меня радуют.

В общении польские клиентки тоже отличаются от белорусок и украинок.

— Яны больш разважныя, нікуды не спяшаюцца. Нават калі нешта пайшло не так, ад іх можна пачуць: «Spoko, no spoko». Ад украінак я не аднойчы чула, што я толькі абслугоўваючы персанал, i гэта было вельмі крыўдна. Зразумела, што ў хамства няма нацыянальнасці, але часцей я такое чула менавіта ад украінскіх жанчын.

Ксения тоже отмечает разницу между польскими клиентками и девушками-эмигрантками.

— Я заметила, что польки более жизнерадостны и больше принимают себя такими, какие они есть, в отличие от белорусских и украинских женщин. Этому нужно у них поучиться. Польки часто приходят к косметологу на прием не за красотой, а ради удовольствия. Это одновременно и плюс, и минус, поскольку, если говорить об уходе за кожей, то здесь важен регулярный, системный подход.

По словам Елены, белорусские и украинские женщины избалованы хорошим обслуживанием и требуют высокого уровня сервиса. Польские клиентки в этом отношении ведут себя попроще.

Уровень рынка вырос

Все собеседницы MOST уверены, что с приездом белорусских и украинских специалистов в Польше значительно вырос уровень бьюти-сферы. Польские мастера, почувствовав конкуренцию, начали подтягиваться к приезжим специалистам.

Юлия говорит, что белорусские и украинские мастера привезли в Польшу новые технологии и способы маникюра.

— Яны адрозніваюцца ад [папулярнай тут] азіяцкай тэхналогіі, дзе дагэтуль працуюць акрылам, які знішчае пазногцевую пласціну. Полькі крыўдзіліся, што мы перабілі ім рынак працы. Нашы пазногці трывалі тры-чатыры тыдні, а то і больш, у адрозненні ад прац польскіх майстроў, якія трывалі тыдзень. Полькі раней не ўмелі так абрабляць кутыкулу, тут таксама ўсё змянілася.

К тому же белоруски и украинки гонятся за материалами более высокого качества.

Белорускам тоже приходится многому учиться. Ксения говорит, что владеет широким перечнем техник, но в Польше есть спрос на процедуры, которых раньше в ее арсенале не было.

— Здесь я обучилась массажу Кобидо, который очень популярен в Польше. Сейчас это у меня самый востребованный массаж. Я работаю над тем, чтобы внедрять классные и эффективные процедуры, которых нет у конкурентов и которые здесь пока непопулярны. Это сложнее, чем предлагать востребованные услуги, но я верю, что все решаемо.

С приездом большого числа белорусских и украинских специалистов конкуренция выросла, стали важны не только бьюти-услуги, но и хорошее обслуживание. Собеседницы говорят, что просто предложить клиентам кофе и чай уже недостаточно — нужны дополнительные «плюшки». Юлия, например, после процедуры делает клиентам массаж рук с кремом и воском для кутикулы.

Белоруски привыкли, что санстанция дрючит

Белорусские представители сферы бьюти-услуг солидарны во мнении, что эмигранты привезли с собой более высокий уровень санитарного контроля и стерильности в работе.

— Яшчэ нядаўна пры ўваходзе ў азіяцкі салон можна было пабачыць шматразовыя ручнікі, а нажніцы і фрэзы ўвогуле не стэрылізаваліся, — говорит Юлия.

Елена тоже отмечает, что белоруски привыкли к более высоким санитарным стандартам.

— В Беларуси мастеров и владельцев салонов санстанция дрючит так, что ночью подними и спроси про процентное соотношение дезраствора, время и способы дезинфекции инструментов — встанешь и расскажешь! Контроль и штрафы в Беларуси были огромными. Здесь такого нет.

Что говорят клиентки

Белорусские и украинские девушки, особенно те, кто приехал недавно, предпочитают обращаться к «своим» мастерам. Дело не только в расчете на высокое качество услуг. Большую роль играет отсутствие языкового барьера и солидарность — приятно поддержать финансово своих соотечественников.

Татьяна приехала в Польшу из Минска. Опыт прохождения бьюти-процедур в эмиграции у девушки пока небольшой, стричь волосы она ходила к польским мастерам, на маникюр — к белорусским.

— На стрижку я ходила в салон в центре Варшавы. Отдала кучу денег, но осталась довольна. В Беларуси я стриглась у VIP-мастера, но здесь, в Варшаве, уровень был даже выше. Мастер делает стрижку не как в каталоге, а подходит как художник. В другой раз я посетила польский салон в обычном спальнике, там уже уровень обслуживания был примерно как в Минске.

Юлия приехала в Польшу из приграничной области Украины. За бьюти-процедурами девушка по возможности ездит на родину. Но если не получается, обращается к мастерам по рекомендации знакомых. Юлия считает, что на таких услугах лучше не экономить, поэтому на стоимость ориентируется в последнюю очередь. Для нее важнее опыт и квалификация специалиста.

— По моему мнению, Польша немного отстает в развитии от украинской бьюти-индустрии. Но все же качество обслуживания может быть одинаково высоким и у польских, и у белорусских или украинских специалистов, если они профессионалы своего дела.

Белоруска Елена живет в Варшаве три года. На маникюр, покраску волос, электроэпиляцию и другие косметические процедуры она ходит к белорусским и украинским мастерам. Девушка посещала польского косметолога, но подход ей не понравился — специалист навязывала много дополнительных дорогостоящих услуг.

— Я себя чувствовала дурой, которую пытались обработать, — говорит она.

По мнению Елены, услуги белорусских и украинских бьюти-мастеров дешевле, чем польских.

— Среди поляков наверняка много прекрасных специалистов, но их прайс будет выше, чем у наших. В ценовой категории, которая мне доступна, услуги наших специалистов качественнее, чем услуги польских мастеров.

Раз в три месяца Елена стрижет кончики, мелирует корни и делает тонировку у белорусского мастера, отдавая за все 400 злотых (327 рублей), и качество ее полностью устраивает. По словам девушки, в столичном польском салоне такая услуга обошлась бы в 2−3 раза дороже.

Недавно знакомый сказал Елене, что она не интегрируется в польское общество, выбирая исключительно «своих» мастеров.

— Отчасти это так, но я намеренно поддерживаю белорусский бизнес здесь. Хочется помогать своим. При равных данных между белорусским, украинским и польским мастером я выберу белоруса.