FT: Украина намерена призвать в армию 500 тысяч человек 7 13.03.2024, 15:25

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Голосование в Верховной Раде Украины по закону о мобилизации, который рассматривается с прошлого лета, намечено на 31 марта. Он должен определить критерии призыва до полумиллиона человек в этом году. В основном новобранцы должны будут заменить 330 000 воюющих сейчас солдат, сообщило Министерство обороны Украины Financial Times.

Остальные нужны для восполнения потерь и других военных нужд в зависимости от ситуации на фронтах.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации солдат срочной службы, которые воевали с Россией с момента ее вторжения. Тогда их оставили служить бессрочно, а теперь отправят в запас в апреле–мае.

Сейчас основную массу войск составляют мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Закон о мобилизации предусматривает введение электронных повесток и снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, демобилизация будет возможна через 36 месяцев службы. Снижение призывного возраста вызывает большие споры в Украине: противники этой меры называют отправку молодежи на фронт самоубийством для страны; кроме того, это поколение достаточно немногочисленно из-за демографического провала после распада СССР.

Однако бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уже в прошлом году настаивал на необходимости пополнить войска на 400-500 тысяч человек, чтобы эффективно противостоять российской армии, которая ведет войну, не считаясь с потерями. Военнослужащий штурмовой бригады Илья, у которого с начала войны было всего 25 дней отпуска, пояснил FT: «Два года без перерыва, без замены — конечно, боевой дух упал, и это убивает мотивацию. Нужна либо ротация войск, либо нормальные отпуска, чтобы отдохнуть». Бессрочность службы, по его мнению, — одна из причин, по которой люди пытаются избежать призыва на фронт.

По данным парламентского комитета по экономике, в стране зарегистрировано 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Из них под условия мобилизации подпадают 3,7 млн; остальные либо уже служат (1,2 млн), либо остались на оккупированных территориях (2,9 млн), находятся за границей (1,3 млн), освобождены от призыва по состоянию здоровья (1,5 млн) или в связи с важностью своей работы (0,6 млн).

Согласно исследованию социологической службы Info Sapience, 48% не готовы воевать, 34% — готовы, остальные не определились с ответом. Помимо страха смерти и инвалидности респонденты объясняют желание избежать мобилизации недостаточной военной подготовкой, отсутствием конкретных сроков службы, дефицитом вооружений и боеприпасов. Общий контекст — когда западные страны не могут предоставить Украине необходимую военную помощь — безусловно, является демотивирующим фактором, говорит Антон Грушецкий, заместитель директора Киевского института социологии.

По оценке Министерства финансов Украины, новая волна мобилизации обойдется стране в $20,8 млрд в 2024 г., при том что бюджетный дефицит и без того уже оценивается в $41 млрд.