Раскрыт простой секрет невероятного урожая картофеля 13.03.2024, 15:33

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Что важно знать, при посадке в открытый грунт.

Картофель является одним из ведущих овощных культур, которую выращивают миллионы людей по всей стране. Для получения богатого урожая, следует придерживаться нескольких нехитрых рекомендаций, пишет glavred.info.

Какой способ лучше для высадки картофеля

Как говорят ученые из Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук, при гладком способе посадки картофеля, поверхность грунта остается выровненной. Стоит учитывать, что этот способ посадки может обеспечить земледельцу большую влажность почвы. В основном, он применяется на небольших участках в засушливой зоне, а также на легких песчаных грунтах.

Однако практически повсеместно можно встретить так называемый гребневой способ посадки картофеля. Он получил широкое распространение практически во всех природно-климатических зонах.

Высадка картофеля: что нужно знать о ширине междурядий

Отметим, что при этом способе стоит учитывать рекомендации по ширине междурядий при использовании разных видов картофелесажалок:

отечественных – ширина междурядий составляет 70 см;

зарубежных – ширина междурядий составляет 75 см;

на увлажненных почвах и при поливе рекомендованы междурядья в 90 см;

целесообразно высаживать картофель с переменными междурядьями 60-80 см (для возможности проезда техники - технологический путь).

Густота посадки картофеля: в чем разница

Специалисты говорят о том, что густота посадки картофеля во многом зависит от массы посадочного материала. Также влияют спелость сорта, предназначения посадок и увлажненности почвы. Параметры высадки клубней:

в районах с достаточным увлажнением и плодородными почвами - 70×20, 70×25 см (60-70 тыс./га);

в районах с низкой влагообеспеченностью – 70×30, 70×35 см (45-50 тыс./га).

Уход за посевом картофеля: что важно знать

Ученые-картофелеводы говорят о том, что одним из наиболее эффективных систем ухода за картофелем являются довсходовые и послевсходовые междурядные обработки почвы. Тем самым грунт разрыхляется и проводится уничтожение сорняков.

Еще одна система предусматривает уход за посевами с элементами ресурсосберегающей технологии. Уточняется, что в этом случае четыре-пять междурядных возделываний заменяют одним приемом формирования гребней. При этом защиту от сорняков обеспечивают применяя высокоэффективные гербициды.

Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.