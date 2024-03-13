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В Витебске две работницы ЖЭУ «обложили данью» бригаду дворников

  • 13.03.2024, 15:43
В Витебске две работницы ЖЭУ «обложили данью» бригаду дворников

За год насобиралась крупная сумма.

В Витебске возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере в отношении двух мастеров одного из ЖЭУ, рассказали в МВД.

По версии оперативников, 31-летняя и 43-летняя женщины, работая мастерами одного из ЖЭУ, придумали схему незаконного заработка. Бригада дворников из пяти человек, которую курировали фигурантки, в полном объеме выполняла свою работу. Но каждый раз, получая зарплату, работники отдавали ее часть своим начальницам. Те забирали деньги под предлогом передачи соседней бригаде, которая якобы выполняла за них внушительную часть работы.

Всего же за год женщины присвоили более 28 тысяч рублей, потратив их на личные нужды.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

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