МЧС предупредило минчан о полетах вертолета 2 13.03.2024, 16:06

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С какой целью?

Авиация министерства по чрезвычайным ситуациям выполнит полеты для проведения тепловой аэросъемки Минска.

Полеты начнутся сегодня, 13 марта, и продлятся несколько дней исходя из погодных условий. Облеты проводят ежегодно для выявления тепловых аномалий (повреждений, затоплений трубопроводов, недостаточной их тепловой изоляции и т.д.).

После этого будет составлена карта, которая станет своего рода «шпаргалкой» для коммунальщиков: она подскажет, где именно нужно подлатать теплосети, а где — усилить внимание за их состоянием.

В МЧС просят отнестись с пониманием к необходимости таких полетов.