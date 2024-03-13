закрыть
13 марта 2024, среда, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МЧС предупредило минчан о полетах вертолета

2
  • 13.03.2024, 16:06
  • 1,414
МЧС предупредило минчан о полетах вертолета

С какой целью?

Авиация министерства по чрезвычайным ситуациям выполнит полеты для проведения тепловой аэросъемки Минска.

Полеты начнутся сегодня, 13 марта, и продлятся несколько дней исходя из погодных условий. Облеты проводят ежегодно для выявления тепловых аномалий (повреждений, затоплений трубопроводов, недостаточной их тепловой изоляции и т.д.).

После этого будет составлена карта, которая станет своего рода «шпаргалкой» для коммунальщиков: она подскажет, где именно нужно подлатать теплосети, а где — усилить внимание за их состоянием.

В МЧС просят отнестись с пониманием к необходимости таких полетов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко