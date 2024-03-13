Рейд добровольцев и массированные атаки дронов на регионы РФ: анализ украинского офицера 13.03.2024, 16:13

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Алексей Гетьман

Сложилась очень болезненна ситуация для Кремля.

Во вторник, 12 марта, произошла одна из самых массированных атак дронов на российские регионы: под ударом оказались одновременно семь областей.

Вместе с этим российские добровольцы из трех формирований начали вторжение на территорию РФ.

Украина решила изменить стратегию войны? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Мы и раньше говорили о том, что количество атак на военные объекты на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины будет увеличиваться. Мы изготавливаем достаточное количество дронов, которые могут это реализовать.

Данные атаки — подтверждение тех наших слов, которые звучали 1-2 месяца назад. Подчеркну, удары будут усиливаться и продолжаться. Мы атакуем исключительно военные объекты — они наша законная цель.

По поводу российских добровольцев, то они зашли с тяжелой техникой, даже танками и артиллерией. Их действия носят военных характер, но больше это эмоционально-психологическое давление на путинскую Россию. Как добровольцы сказали в обращении, они пришли проголосовать. Это показало, что российская граница достаточно плохо укреплена.

Уверен, что их рейд повлияет и на моральное состояние российских военнослужащих на линии фронта в Украине. Думаю, что у кого-то из них щелкнет в голове.

— Вчера беспилотники остановили работу крупнейшего российского НПЗ в Нижегородской области, а сегодня подожгли Рязанский нефтезавод. Удары БПЛА стали более точными и разрушительными, а география расширилась. Какое оружие сейчас применяется для атак в глубь территории противника?

— У нас есть беспилотники разного вида. По открытым данным, их более 15 видов. Какими именно атаковали вряд ли кто-то вам скажет, тем более, что это еще и военная тайна. Тем не менее можно констатировать, что у нас есть дальнобойное и высокоточное оружие.

— Массированные налеты БПЛА и рейд добровольцев начались за несколько дней до «выборов» Путина. Насколько болезненны эти события для Кремля?

— Они очень болезненны. Кремль убил тысячи россиян проводя, по большому счету, бесполезные мясные штурмы только для политической составляющей, чтобы показать какие-то победы на фронте.

На таком фоне «победобесия» они хотели провести «президентские выборы», чтобы был, скажем так, угар. Теперь же это даже не ложка дегтя, а целое ведро в бочке меда. Сейчас в России, пусть и на кухнях, будет вестись много разговоров про российские легионы и, думаю, что мнения у россиян разделятся. В общем, добровольцы значительно подпортили предвыборную программу российским политтехнологам.

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