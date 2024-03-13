Какой будет погода до конца недели 13.03.2024, 16:20

Прогноз по Беларуси на 14-16 марта.

14 марта погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

15-16 марта погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем 16 марта в западных и северо-западных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы. Сохранится переменная облачность.

15 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, максимальная днем +7..+13°С.

16 марта преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +8..+15°С.