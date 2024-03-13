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Сырский: Принято решение, чтобы не дать оккупантам прорвать оборону на востоке

  • 13.03.2024, 16:24
Сырский: Принято решение, чтобы не дать оккупантам прорвать оборону на востоке
Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины посетил боевые позиции двух бригад.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил боевые позиции двух бригад на востоке и совместно с командирами принял решение, чтобы не дать российским оккупантам прорвать украинскую оборону на востоке. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

«Сегодняшний день начал с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», - сообщил Сырский.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, после детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость украинской обороны на этом участке фронта.

Он добавил, что в целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной, так как противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах таких населенных пунктов как Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино.

В то же время, как подчеркнул Сырский, вероятно, что в результате высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

«Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замены частей, утративших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов», подчеркнул Сырский.

При этом, за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери.

«Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем», - уверяет Сырский.

По его словам, вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым были вручены государственные и ведомственные награды украинским военнослужащим, которые отличились в боях с российским агрессором.

«Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим!», - заявил Сырский.

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