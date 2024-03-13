Сырский: Принято решение, чтобы не дать оккупантам прорвать оборону на востоке 13.03.2024, 16:24

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины посетил боевые позиции двух бригад.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил боевые позиции двух бригад на востоке и совместно с командирами принял решение, чтобы не дать российским оккупантам прорвать украинскую оборону на востоке. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

«Сегодняшний день начал с перемещения в район операции на направление активных действий противника. Поработал в двух бригадах, где постепенно осложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», - сообщил Сырский.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ, после детального анализа и оценки обстановки вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервами, боеприпасами, средствами РЭБ указанных воинских частей, что в дальнейшем обеспечит устойчивость украинской обороны на этом участке фронта.

Он добавил, что в целом, оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной, так как противник продолжает вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах таких населенных пунктов как Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербово и Роботино.

В то же время, как подчеркнул Сырский, вероятно, что в результате высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметно снизилась.

«Это произошло благодаря вовремя принятым управленческим решениям на усиление обороны данного участка фронта, своевременной замены частей, утративших боеспособность, а также благодаря мужеству и стойкости наших воинов», подчеркнул Сырский.

При этом, за две недели жестких боев противник понес чрезвычайно высокие потери.

«Однако, все населенные пункты, которые он пытался захватить, остались под нашим контролем», - уверяет Сырский.

По его словам, вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым были вручены государственные и ведомственные награды украинским военнослужащим, которые отличились в боях с российским агрессором.

«Вместе с тем, остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим!», - заявил Сырский.