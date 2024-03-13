закрыть
13 марта 2024, среда, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы

3
  • 13.03.2024, 16:49
  • 6,238
Появились спутниковые снимки с приграничья РФ, куда зашли российские добровольцы

Фотофакт.

Российские добровольцы 12 марта прорвали границу с Россией в районе населенного пункта Нехотеевка. Появились спутниковые снимки с приграничья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Радио Свобода».

Как сообщали бойцы добровольческих формирований, они вошли на территорию РФ в районе пункта пропуска «Нехотеевка» в Белгородской области.

Министерство обороны РФ публиковало кадры из якобы Нехотеевки, где, по словам россиян, на украинской стороне пограничной зоны был поврежден танк.

На опубликованных СМИ спутниковые снимки зафиксированы следы боев. Можно увидеть дым и выгоревшие зоны.

Что этому предшествовало

Вчера, 12 марта, «Русский добровольческий корпус» совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, обвинив в этом Украину.

Сегодня, 13 марта, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко