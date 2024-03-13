Мобильным операторам запретили рассылать рекламные SMS 5 13.03.2024, 16:59

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Из-за жалоб белорусов.

В Центр защиты персональных данных поступают жалобы на рассылку рекламных сообщений на номера мобильных телефонов без согласия абонентов.

Как выяснилось, операторы электросвязи рассылали рекламу на основании договора на оказание услуги рассылки таргетированных SMS-сообщений. Для этого использовали свою клиентскую базу, опираясь на выборку по критериям заказчика услуги.

Обработка персональных данных физического лица, включая номера мобильного телефона, для рассылки рекламы не относится к случаям, когда получение согласия на обработку персональных данных не требуется.

В результате по требованию Центра рассылка рекламы на номера мобильных телефонов прекращена.