Bloomberg: Европейский инвестбанк готов профинансировать оборону из-за угрозы России 1 13.03.2024, 17:15

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Глава промышленности ЕС призвал инвестировать 100 млрд евро.

Европейский инвестиционный банк рассматривает способы расширения поддержки оборонной промышленности, что поможет ЕС укрепить свою безопасность в ответ на растущую угрозу со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Bloomberg.

По словам источника, знакомого с планами, кредитное подразделение Европейского Союза ведет переговоры с Еврокомиссией и другими заинтересованными сторонами о том, чтобы начать инвестировать в военные компании, производящие оборонную продукцию. Лидеры ЕС обсудят роль ЕИБ в обеспечении оборонной готовности на встрече на следующей неделе.

ЕС пытается нарастить свой оборонный потенциал после вторжения России в Украину и после многих лет недостаточного финансирования со стороны государств-членов. В этом месяце блок объявил, что выделит первоначальные 1,5 млрд евро для стимулирования сектора, но глава промышленности ЕС Тьерри Бретон призвал инвестировать 100 млрд евро.

«Мы готовы сделать больше, чтобы внести свой вклад в совместные проекты, которые стимулируют европейскую промышленность и усиливают защиту и сдерживание Европы», - заявила президент ЕИБ Надя Кальвино в прошлом месяце после встречи министров финансов ЕС.

Изменение политики

Этот шаг потребует от ЕИБ расширить определение товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданском, так и в военном контексте, которые он уже финансирует.

Лидеры ЕС обсудят роль ЕИБ в повышении оборонной готовности блока на встрече на следующей неделе и призовут «пересмотреть определение товаров двойного назначения и политику кредитования оборонной промышленности» в банке. Многостороннему финансовому учреждению в настоящее время запрещено финансировать деятельность, включающую боеприпасы и оружие, а также оборудование или инфраструктуру, предназначенную для использования в военных или полицейских целях.

Согласно данным, собранным Bloomberg, ЕИБ является одним из крупнейших наднациональных эмитентов облигаций в регионе, с непогашенным долгом в различных валютах около 430 млн евро. Помимо традиционных облигаций, он также выпускает облигации с акцентом на устойчивое развитие, которые финансируют экологические или социальные инициативы, такие как доступ к здравоохранению и образованию.

Изменение для ЕИБ может включать отмену общего исключения банка из финансирования военной инфраструктуры, не предназначенной для военных целей, сказал источиник. Это также может привести к финансированию материалов, деталей и компонентов заводов-производителей боеприпасов.

В 2022 году ЕИБ решил поддержать технологический сектор и инфраструктуру гражданской безопасности посредством своей Стратегической инициативы по европейской безопасности, которая предоставила финансирование для проектов двойного назначения, преимущественно с гражданскими целями.

Кальвино также заявила, что банк готов создать единый центр для проектов в области безопасности и обороны, чтобы ускорить размещение инвестиций в размере 6 миллиардов евро, которые остаются в рамках существующей инициативы по финансированию товаров двойного назначения.

Но в отличие от товаров как гражданского, так и военного назначения, оружие и боеприпасы в настоящее время находятся в списке исключенных видов деятельности и не подлежат финансированию. Банк против финансирования этой деятельности, поскольку опасается, что это повлияет на его рейтинг среди инвесторов и на его устойчивый статус.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ноябре прошлого года, что «настало время, наконец, двигаться вперед», чтобы усилить поддержку ЕИБ в сфере обороны, несмотря на потенциальное беспокойство среди инвесторов.

Некоторые страны, в том числе Литва и Финляндия, также поддерживают пересмотр мандата ЕИБ, чтобы он мог финансировать производство оружия и боеприпасов, сказал другой источник.

Стратегия ЕС

Напомним, Европейская комиссия 5 марта представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС.

Наряду с новой стратегией Еврокомиссия предложила Европейскую программу оборонной промышленности, призванную «перевести от краткосрочных чрезвычайных мер, принятых в 2023 году и заканчивающихся в 2025 году, к более структурированному и долгосрочному подходу для достижения оборонно-промышленной готовности».

Программа мобилизует 1,5 млрд евро из бюджета ЕС на 2025-2027 годы.

В Еврокомиссии также хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.