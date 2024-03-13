В Беларуси мошенники активизировались перед сезоном переобувки 13.03.2024, 17:47

1,878

Семейная пара хотела купить дешевые шины, но что-то пошло не так.

Семейная пара из Молодечно решила купить зимние шины через соцсети. Наткнулись на подозрительно дешевое предложение. Что было дальше — рассказали в областной милиции.

— Интернет-магазин gear.tire.by предлагал приобрести четыре шины за 370 рублей. Мужчина решил оформить заказ, предварительно договорившись с продавцом на 50% предоплату. Отправить деньги за шины было испытанием для супругов: пара три раза пыталась перечислить средства, однако оплата никак не проходила. После нескольких неудачных попыток одна из предложенных магазином карт все же прошла, подарив таким образом злоумышленникам 185 рублей, — поделились подробностями в УВД Миноблисполкома.

Товар, по словам продавца, должны были доставить молодечненцам уже вечером. Однако они нашли статью в интернете, где рассказывалось, что магазин берет предоплату, но не передает товар. Супруги сразу же обратились в милицию.