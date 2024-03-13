Оккупант пытался убедить защитников Украины, что он «свой», но что-то пошло не так 1 13.03.2024, 18:01

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Украинские бойцы показали взятие в плен россиянина возле Авдеевки.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен очередного российского оккупанта. Обменный фонд они пополнили, когда выбивали захватчиков с позиций в окрестностях Авдеевки, пишет obozrevatel.com.

Пленному оккупанту посчастливилось не превратиться в удобрение для украинской земли, потому что от защитников он пытался спрятаться в блиндаже, где и был, в конце концов, обнаружен и пленен.

«Кадры взятия в плен солдата армии России, снятые бойцом Третьей штурмовой бригады. Штурмовые группы выбивали врага с позиций в окрестностях Авдеевки, и это один из россиян, которому удалось выжить, прячась в блиндажных норах», – отметили в 3 ОШБр.

Там добавили, что захват в плен оккупанта снял боец на псевдо «Федя». Штурмовали позиции россиян бойцы подразделения HYDRA 2-й роты 2-го механизированного батальона.