Появились новые подробности убийства сотрудниками ФСБ белоруса в Карелии 13.03.2024, 18:23

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Николай Алексеев

Жене погибшего не отдают тело Николая.

6 марта в Олонецком районе республики Карелия (РФ) сотрудники ФСБ убили 49-летнего Николая Алексеева.

Алексеев — активист из Беларуси, участник протестов 2020 года.

По официальной версии российского следствия, Алексеев якобы «оказал сопротивление при задержании и был убит».

Задержать мужчину хотели в рамках уголовного дела о «подготовке к теракту» (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) которое на Алексеева возбудили в Карелии в тот же день.

Читатель телеграм-канала «Баста!» сообщил подробности инцидента:

— Хочу поделиться новостью про Николая Алексеева, который был убит ФСБ России в Карелии. Его жене не отдают тело Николая. Она ходит в эту страшную организацию каждый день. В четверг будет 9 дней. Его личные вещи тоже сказали, что не отдадут. Похоронить его не могут.

У Николая есть дети: самый младший 8 месяцев. Средний 8 лет. И Славик 12 лет. Еще есть дочь, ей 18. Ребенка, которому 12, пришлось перевести на домашнее обучение.