закрыть
13 марта 2024, среда, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Режим Лукашенко оказался беспомощен перед санкциями

  • 13.03.2024, 18:39
  • 2,142
Режим Лукашенко оказался беспомощен перед санкциями

Что происходит с Мозырским НПЗ?

Мозырский Нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на обслуживание установки гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков, заявленная сумма больше 1,9 миллиона евро. Установка произведена французской фирмой Axens.

Свое мнение на этот счет сайту Charter97.org высказал читатель Владислав.

После санкций, наложенных на режим Лукашенко за участие в войне против Украины, компания отказалась сопровождать проект. «Крепкие хозяйственники» решили осуществить запуск установки самостоятельно, что и сделали полгода назад. Стоимость проекта выросла всего лишь с $1,2млрд. до 1,5 млрд.. За эти 6 месяцев на установке произошли пять пожаров.

Немного озадаченные своими «успехами» производственники решили поискать лицензированных специалистов, которые наладят работу сложного оборудования. Смотрим продолжение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко