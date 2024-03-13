Режим Лукашенко оказался беспомощен перед санкциями 13.03.2024, 18:39

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Что происходит с Мозырским НПЗ?

Мозырский Нефтеперерабатывающий завод объявил тендер на обслуживание установки гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков, заявленная сумма больше 1,9 миллиона евро. Установка произведена французской фирмой Axens.

Свое мнение на этот счет сайту Charter97.org высказал читатель Владислав.

После санкций, наложенных на режим Лукашенко за участие в войне против Украины, компания отказалась сопровождать проект. «Крепкие хозяйственники» решили осуществить запуск установки самостоятельно, что и сделали полгода назад. Стоимость проекта выросла всего лишь с $1,2млрд. до 1,5 млрд.. За эти 6 месяцев на установке произошли пять пожаров.

Немного озадаченные своими «успехами» производственники решили поискать лицензированных специалистов, которые наладят работу сложного оборудования. Смотрим продолжение.