Захарова отличилась новым нелепым заявлением 13.03.2024, 18:48

Мария Захарова

Боится войск НАТО в Украине.

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова, неоднократно попадавшая в международные скандалы, отличилась новым нелепым заявлением. Теперь представительница министерства страны-агрессора утверждает, что НАТО желает «оккупировать» Украину, пишет «Главред».

В своем выступлении в среду, 13 марта, Захарова прокомментировала предложение Макрона ввести в Украину войска стран Запада в случае повторного наступления России на Киев либо попытку захвата Одессы.

В воображении самой Захаровой страны НАТО якобы начали «делить» Украину. Спикерша МИД РФ сразу же начала себе противоречить, заявив, что якобы поэтому Альянс не хочет принимать Украину в свой состав.

«Они готовы оккупировать Украину, они готовы её поделить», - проистерила Захарова, отметив, что украинцев и граждан Европы начали к этому «готовить».