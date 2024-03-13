Российская БМП-2 разлетелась на куски после атаки украинского дрона 13.03.2024, 19:02

Видеофакт.

Оператор украинского дрона уничтожил российскую БМП-2 на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной работы украинского воина видно, что после атаки дрона в бронемашине сдетонировал боекомплект, буквально разорвавший БМП.

«Великолепные кадры уничтожения российской БМП-2 с мощной детонацией боекомплекта после прилета украинского FPV-дрона на Авдеевском направлении», - отмечается в комментарии к видео.

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