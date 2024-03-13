Министры из коалиции Шольца не согласились с отказом передать Taurus 6 13.03.2024, 19:21

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Они рассчитывают, что канцлер изменит свое мнение о передаче крылатых ракет ВСУ.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии (СвДП), не согласен с позицией канцлера Олафа Шольца насчет поставок в Украину крылатых ракет Taurus и рассчитывает, что тот все-таки изменит свое мнение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) отказывается передать Украине ракеты, поскольку это потребует присутствия там немецких военных для помощи при наведении, что потенциально делает Германию непосредственным участником конфликта. Глава немецкого правительства также опасается, что Taurus могут быть использованы для ударов по целям в России, в том числе в Москве.

По словам собеседника агентства, Линднер предложил внести технические корректировки при поставке систем, чтобы уменьшить дальность полета ракет и предотвратить их применение для ударов по российской территории.

Другой источник сообщил, что вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек («Зеленые») также поддерживает отправку на Украину Taurus и «раздражен» односторонним отказом канцлера.

Три партии, в которых состоят упомянутые политики, входят в правящую в стране коалицию.