Грету Тунберг задержали во время протеста у парламента Швеции 14 13.03.2024, 19:41

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Фотофакт.

В Стокгольме полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг во время акции против последствий изменения климата у здания риксдага (однопалатного парламента) Швеции, сообщает Reuters.

Тунберг с группой активистов блокировала вход в парламент. Сотрудники правоохранительных органов насильно остановили акцию, ее участников увезли в полицейском фургоне.

С начала недели, 11 марта, Грета Тунберг и другие экоактивисты блокируют главные входы в парламент Швеции в рамках «сидячей акции» против изменения климата и «политического бездействия».

«Мы — группа молодых людей, которая блокирует входы в шведский парламент, риксдаг, в знак протеста против продолжающегося истребления наших систем жизнеобеспечения и людей, которые уже гибнут в результате климатического кризиса», — заявила Тунберг.

По данным Reuters, изначально полицейские не вмешивались в акцию протеста, однако во вторник утром разогнали активистов. В полиции Стокгольма пояснили, что участники акции имели право на демонстрацию перед зданием риксдага, однако не должны были блокировать вход.

Грета Тунберг стала одной из самых знаменитых экоактивисток после того, как в 2018 году впервые вышла к зданию шведского риксдага с самодельным плакатом с надписью Skolstrejk For Klimatet («Школьная забастовка за климат»). Несколько недель Тунберг вместо посещения школы приходила к парламенту. Так она пыталась добиться от властей принимать больше мер по борьбе с изменениями климата.