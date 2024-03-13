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РФ не контролирует Теткино Курской области

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  • 13.03.2024, 19:44
  • 4,826
РФ не контролирует Теткино Курской области

Село находится в «серой зоне».

Российское село Теткино Курской области не находится под контролем России, оно — в серой зоне.

Об этом заявил доброволец легиона «Свобода России» Олег Барановский в эфире телемарафона.

«Теткино — оно фактически находится в серой зоне сейчас. Оно сейчас точно не под контролем российских властей», — утверждает он.

Он уточнил, что российские повстанцы, которые прорвали границу РФ, не устанавливают там свои органы власти. По его словам, в Теткино нет никакой власти.

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