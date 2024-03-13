РФ не контролирует Теткино Курской области 7 13.03.2024, 19:44

4,826

Село находится в «серой зоне».

Российское село Теткино Курской области не находится под контролем России, оно — в серой зоне.

Об этом заявил доброволец легиона «Свобода России» Олег Барановский в эфире телемарафона.

«Теткино — оно фактически находится в серой зоне сейчас. Оно сейчас точно не под контролем российских властей», — утверждает он.

Он уточнил, что российские повстанцы, которые прорвали границу РФ, не устанавливают там свои органы власти. По его словам, в Теткино нет никакой власти.