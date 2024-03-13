В Гродно сносят аутентичное здание казармы XIX века 3 13.03.2024, 20:05

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Его хотели переоборудовать под элитное жилье.

Бывшие казармы на улице Щорса в Гродно, известные как «Александровские казармы» начали сносить. Об этом сообщает Telegram-канал Urban Hrodna.

Казармы сохранились до наших дней в первозданном виде, что является очень редким явлением в Беларуси, и считались одним из старейших военных городков в стране.

Отмечается, что раньше о сносе речи не было, здание собирались переоборудовать в элитное жилье.

«Мы уверены, что в результате нам удастся создать по-настоящему интересный и запоминающийся вариант реконструкции», — рассказывал ранее начальник управления проектных работ ОАО «Полесьежилстрой» Александр Кузьмук.

Эта организация выкупила здание. Казармы охранялись как историческое здание, менять фасады было запрещено.

Проект реконструкции обсуждался в ноябре 2022 года. Тогда стало известно, что оригинальные окна хотят расширить. Однако такое решение сильно исказило бы архитектурный облик здания XIX века, местные жители обратились в горисполком, но даже после этого проект особо не изменился.

Летом 2023 года начались работы по реконструкции — здания огородили и стали очищать от строительного мусора. Осенью того же года на обсуждение вновь был вынесен отчет по реконструкции этих казарм. Планировалось увеличилось количество этажей и квартир.

Однако теперь стало известно, что здание вовсе решили снести.

Тем временем Telegram-канал «Спадчына» сообщает, что в Министерство культуры Беларуси и прокуратуру города Гродно направлено требование прекратить уничтожение культурных ценностей и привлечь виновных к уголовной ответственности по статье 344 УК («Умышленное уничтожение или повреждение историко-культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть присвоен статус историко-культурных ценностей»). Аналогичные обращения можно отправить через сайт обращения.бел.