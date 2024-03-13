Президент Литвы поддержал отправку западных войск в Украину 13.03.2024, 20:26

Гитанас Науседа

фото: delfi

Он призвал Запад перестать «рисовать красные линии».

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает дискуссии о направлении войск в Украину для тренировочных миссий и призывает Запад перестать «рисовать красные линии».

Об этом он заявил журналистам в Париже, сообщает LRT.

«Я приветствовал идею направления миссий на украинскую территорию как идею, и считаю, что мы должны ее обсуждать. Конечно, лучше всего было бы, если бы все мы единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили разведывательную и другую информацию, которую мы имеем», - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что страх перед возможной реакцией Кремля не может являться определяющим фактором при принятии совместного европейского решения.

«Если мы начнем говорить, что нет, Владимиру Путину не понравится то или иное...мы никогда не примем решения. И именно поэтому я вчера сказал и президенту (Эмманюэлю Макрону – ред.), и средствам массовой информации, что мы должны перестать рисовать для себя красные линии», - подчеркнул литовский президент.

По словам Науседы, рисуя красные линии, Запад лишь помогает Путину, «начинающему думать, что мы - предсказуемы, и что он может контролировать все и манипулировать нами».