Повару в Минске предлагают зарплату от 18 000 рублей 13.03.2024, 20:47

Требуется знание иностранного языка.

Предложение о работе разместили в Государственном банке вакансий. Требования к будущему сотруднику описаны четко: много опыта и знание иностранного языка. Но цепляется глаз за цифры зарплаты, передает «Онлайнер».

Вакансия подразумевает управление структурным подразделением в сфере общественного питания. А если сказать проще, то ищут шеф-повара. Заработную плату обещают в размере от 18 500 до 19 100 рублей. Режим работы — одна смена, занятость на ставку. Адрес рабочего места тоже указан: Минск, район проспекта Победителей.

Образование у кандидата может быть средним специальным. Еще среди пожеланий к будущему сотруднику наниматель выделил опыт. Нужно успеть поработать не менее восьми лет в сфере общественного питания, шефом — не меньше четырех, еще не меньше пяти лет — в странах ЕС или ЕАЭС. А в качестве дополнительной информации указано еще и свободное владение английским языком.